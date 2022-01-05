Редактор Intex-Press обвиняется в хранении экстремистских материалов

В Барановичах 12 января пройдет суд на редактором Intex-Press Руслана Ревяко, которого обвиняют в хранении экстремистских материалов.

Как сообщает БАЖ, 4 января на Ревяко составили административный протокол за «хранение экстремистских материалов» по статье 19.11 КоАП.

В компьютере, который у Ревяко забрал КГБ в июле прошлого года во время обыска в редакции, нашли книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба».

Ревяко утверждает, что этим компьютером он пользовался с 2013 или 2015 года, а файл датируется 2007 годом.

«Я написал, что я не согласен с протоколом, потому что не знаю, откуда в компьютере появился этот файл», – утверждает он.