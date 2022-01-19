Журналист Александр Ивулин приговорен к 2 годам колонии общего режима

Суд Советского района Минск приговорил журналиста Александра Ивулина к 2 годам колонии общего режима, сообщают белорусские медиа.

Власти обвинили Ивулина в организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта (ч. 1 ст. 342 УК РБ).

Госпредприятие «Минсктранс» выставило Ивулину иск на 39 тысяч рублей. Приговор вынес судья Сергей Шатило.

Сегодня Александр Ивулин прямо в зале суда подписал новый профессиональный контракт с футбольным клубом «Крумкачы» из первой лиги, за который он выступал в прошлом сезоне.