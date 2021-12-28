Власти Беларуси объявили чат жилого комплекса в Минске экстремистским формированием

Белорусские власти объявили экстремистским формированием пользующихся интернетом жителей жилого комплекса «Каскад» в Минске.

Согласно опубликованному на сайте МВД перечню организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, решением ведомства ль 28 декабря 2021 года экстреимтским формированием признаны telegram-канал «КАСКАД Live», telegram-чат «Скрыганова, КАСКАД», telegram-чат «КАСКАД Live Comments», сообщество социальной сети «Instagram» с названием «kascad.power».

«Группа граждан, объединившаяся посредством Telegram-канала «КАСКАД Live», Telegram-чатов «Скрыганова, КАСКАД», «КАСКАД Live Comments» и сообщества социальной сети «Instagram» «kascad.power», осуществляет экстремистскую деятельность. Логотип в виде графической композиции, состоящей из двух многоэтажных домов, между которыми развеваются два трехполосных флага, и надписи «КАСКАД». Логотип используется в различных вариантах расцветки: красно-черных, бело-черных и бело-оранжевых цветах», - говорится в колонках «Справочная информация» и «Описание логотипа».