Последнее обновление: 31.08.2021 12:18

Беларусь в июле сократила дефицит бюджета на 1,1 млрд. рублей

Дефицит республиканского бюджета за январь-июль 2021 года сложился в размере 0,5 млрд. рублей, сообщил Минфин РБ.

Таким образом, только за июль дефицит республиканского бюджета сократился на необъяснимые 1,1 млрд. рублей (за январь-июнь дефицит бюджета сложился на уровне 1,6 млрд. рублей)

Доходы республиканского бюджета за отчетный период составили 15,9 млрд. рублей, или 66,4 процента уточненного годового плана, расходы - 16,4 млрд. рублей, или 54,7 процента уточненного годового плана.

Доходы бюджета сектора государственного управления сложились в сумме 35,3 млрд. рублей, или 64,3 процента уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 8,9 млрд. рублей, или 64,1 процента уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 2,9 млрд. рублей, или 85,3 процента уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 2,0 млрд. рублей, или 60,6 процента уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,8 млрд. рублей, или 70,5 процента уточненного годового плана.

По состоянию на 1 августа 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 231,6 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-июль 2021 года составили 34,2 млрд. рублей, или 56,3 процента уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 6,7 млрд. рублей (50,3 процента), на финансирование национальной экономики – 3,7 млрд. рублей (55,2 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 12,1 млрд. рублей (60,5 процента).

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-июль 2021 года сложился в сумме 1,1 млрд. рублей.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 11,07 млрд. рублей, или 57,9 процента утвержденного годового плана, расходы - 10,85 млрд. рублей, или 57,7 процента утвержденного годового плана.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,22 млрд. рублей.

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