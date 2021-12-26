Участницу протестов в Беларуси приговорили к 3 годам ограничения свободы

Суд в Минске в пятницу, 24 декабря, приговорил студентку 3-го курса химического факультета Белорусского государственного университета Злату Янукович к трем годам ограничения свободы.

Как сообщила организация Belarus Women's Foundation, Янукович признана виновной по уголовной статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Кроме того, Минсктранс предъявил ей иск на сумму около 25 тысяч белорусских рублей (примерно 8770 евро) за "убытки от перекрытия дорог", передает DW.

Милиция задержала Янукович в середине октября 2021 года. По сведениям правозащитного центра "Весна", белорусские власти продолжают задерживать участников резонансных акций даже многие месяцы спустя. Многим из них инкриминируют блокирование проезда транспорта.