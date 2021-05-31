Беларусь в январе-апреле 2021 года исполнила бюджет с дефицитом 750 млн. рублей

Дефицит бюджета Беларуси за январь-апрель 2021 года сложился в размере 750 млн. рублей, сообщил Минфин РБ.

Доходы республиканского бюджета составили 9,0 млрд. рублей, или 38,1% уточненного годового плана.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2021 года сложились в сумме 19,9 млрд. рублей, или 36,7% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 5,2 млрд. рублей, или 37,9 процента уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 1,6 млрд. рублей, или 48,8 процента уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 1,1 млрд. рублей, или 34,3 процента уточненного годового плана. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,8 млрд. рублей, или 43,6 процента уточненного годового плана.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2021 года составили 19,5 млрд. рублей, или 32,5 процента уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 4,7 млрд. рублей (35,2 процента), на финансирование национальной экономики – 1,9 млрд. рублей (30,3 процента), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 6,5 млрд. рублей (33,3 процента).

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-апрель 2021 года сложился в сумме 0,4 млрд. рублей.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 6,4 млрд. рублей, или 33,4 процента утвержденного годового плана, расходы - 6,3 млрд. рублей, или 33,5 процента утвержденного годового плана.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд. рублей.

По состоянию на 1 мая 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 213,1 млн. рублей.