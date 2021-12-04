Украина отвергла претензии Беларуси о нарушении воздушного пространства

Украинский вертолет не вторгался в воздушное пространство Беларуси, заявили в субботу, 4 декабря, в.

"Информация белорусской стороны о нарушении воздушного пространства вертолетом Ми-8 со стороны Украины не соответствует действительности", - сказано в сообщении ведомства.

По данным украинских пограничников, в ходе операции по мониторингу украинско-белорусской границы никаких "нарушений не было, в том числе не допущено нарушение воздушного пространства сопредельной страны".

Ранее Госпогранкомитет Беларуси заявил об "инциденте", возникшем из-за "проведения Украиной учений на границе". Белорусские пограничники утверждали, что украинский Ми-8 залетел до одного километра в глубь страны на высоте около 100 метров.

Как сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, Киев не получал "официальных писем о нарушении авиапространства от Государственного пограничного комитета Беларуси".