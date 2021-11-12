Украина начала переброску военных и авиации к границе с Беларусью

Из-за миграционного кризиса Украина усилит охрану границы с Беларусью, к этой работе дополнительно привлекут переброшенные к рубежам военные подразделения.

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Денис Монастырский во время рабочего визита в приграничную Волынскую область, передает РБК.

«Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тыс. военнослужащих и полицейских. Эта мощная группировка будет состоять из: 3 тыс. военнослужащих Пограничной службы; 3,5 тыс. — Национальной гвардии и 2 тыс. — Нацполиции. Сменяться также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и при необходимости будут перебрасывать наши силы на границу», — заявил Денис Монастырский.

Решение о развертывании дополнительных подразделений принято Советом национальной безопасности и обороны Украины.

По словам главы МВД Украины, такие меры помогут сдержать нелегальных мигрантов, однако для того, чтобы решить проблему окончательно, «есть только один выход — строительство надежной современной интеллектуальной границы» — как с Беларусью, так и с Россией. На эти цели власти страны выделят из бюджета 17 млрд грн (почти $652 млн).

В сообщении МВД Украины ситуация в Беларуси названа «искусственно созданным миграционным кризисом». Однако пограничники считают, что прямой угрозы безопасности Украины он пока не представляет. «Ситуация стабильная и контролируемая, никаких угроз для Украины пока нет. Однако наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии для того, чтобы оградить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпами мигрантов», — заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Польша и Литва уже стянули войска и силовиков к границе с Беларусью. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте предложила ввести в приграничных районах страны чрезвычайное положение из-за угрозы прорыва беженцев, а Министерство обороны Польши повысило уровень боевой готовности войск на границе с Беларусью. Со стороны Польши к границе стянуто уже более 12 тыс. военнослужащих.