Украинские пограничники объявили о спецоперации на границе с Беларусью

Государственная пограничная служба Украины совместно с полицией, национальной гвардией, вооруженными силами страны и «другими привлеченными резервами» проводит спецоперацию на границе с Беларусью.

Заявленная цель операции — укрепить защиту украинской границы, «чтобы не допустить миграционного кризиса», передает РБК.

Согласно сообщению, на автомобильных дорогах будут выставлены контрольные посты, на пути к границе будут работать патрули, на автобусных и железнодорожных станциях проведут проверки.

«В охране границы будет активно применяться для патрулирования и мониторинга авиация, беспилотные авиационные комплексы, а также технические средства наблюдения», — также говорится в сообщении. На возможных направлениях «прорыва мигрантов» будут наращиваться «силы и средства» с украинской стороны.

«Предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка государственной границы. В пределах контролируемых приграничных районов будут выставлять контрольные посты на автомобильных дорогах. Будут патрулироваться основные пути, ведущие к границе, проверяться автобусные и железнодорожные станции», — уточнили в погранслужбе.