Мининформ Беларуси обвинил Евросоюз в «укоренении цензуры»

Министерство информации Беларуси на фоне санкций в отношении ряда сотрудников государственных СМИ заговорило о свободе слова и выражения мнения, обвинив страны ЕС и Великобританию в «двуличии» и укоренении цензуры.

«…с крайним возмущением восприняли новости о введении ЕС и Великобританий персональных санкций в отношении представителей белорусских СМИ. Причем в этот раз недопустимая практика ограничительных мер и давления помимо руководителей государственных медиа была распространена и на простых журналистов. Тем самым европейские власти продолжили и без того плохо скрываемый курс на нивелирование общепризнанных стандартов журналистики и укоренение цензуры», - говорится в сообщении Мининформа РБ.

Как сообщалось, Великобритания ввела санкции в отношении председателя Белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева, зампреда Белтелерадиокомпании Сергея Гусаченко, сотрудников «СБ сегодня» Андрея Муковозчика и Людмилы Гладкой, а также в отношении журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка.

В свою очередь ЕС включил в санкционный список главу телеканала ОНТ Марата Маркова.

«Полагаем, что подобное сведение счетов с неугодными коллективному Западу средствами массовой информации суверенного государства лишь подчеркивает двуличную позицию стран ЕС и Великобритании в отношении провозглашаемых ими принципов свободы слова и выражения мнений», - сказано в сообщении.

Остается напомнить, что с 20 августа 2020 года сайт afn.by заблокирован Мининформом РБ исключительно по причинам зачистки информационного пространства от свободы слова и в целях укоренения цензуры.