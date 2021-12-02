Лукашенко назвал проплаченными трусами участников двухсоттысячных акций протеста в Минске

Лукашенко назвал трусами, которые за деньги ходили, участников массовых протестных акций в Беларуси, объясняя таким образом, почему взял в руки автомат.

"Я был уверен, что мне стрелять не придется. Потому что те, кто там были, это не революционеры. Это были трусы, которым заплатили деньги, и они несколько дней там, недель ходили-ходили. Ну да, гоняли их толкали и прочее. Но так, слегка. И они думали, что, ну, еще раз сходим. Деньги то развозили, раздавали. А кто они? Какие же они революционеры? Они - трусы", - сказал Лукашенко в интервью директору "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости.

По его словам, он таким образом хотел показать, что никуда не сбежал.

"Я знал, что они подлые трусы, продажные. И когда сказали, что я сбежал, я быстро вышел, сел в вертолет и полетел прямо над проспектом», - сказал Лукашенко, утверждая, что участники массовых акций, увидев вертолет, побежали прочь.

"Я приземлился и прямо туда вышел с автоматом. Все вооруженные, служба безопасности - два человека. Это была моя железная позиция. Я пугнуть их, конечно, хотел, но я понимал, что они все убегут. И они убежали".

"Но если бы только они пошли штурмом на Дворец Независимости, а я постоянно здесь находился, здесь был центр управления, внутри у меня были подготовленные спецназовцы, если бы только они сюда ринулись, а мы знали, что у них не только было холодное оружие, мы не исключали это, мы бы защищали по всем законам Дворец Независимости, в том числе и боевым оружием. Ситуация была очень серьезная тогда", - поведал противоречивую историю Лукашенко.

Он объяснил присутствие своего сына Николая: "Он вышел не с той целью, что я. Он вышел, как было сказано: я вышел защищать папу".

Лукашенко утверждает, что когда вышел, то был уже уверен, что стрелять не придется: "Я с ребенком вышел. И если бы против меня была совершена какая-то попытка насилия, ты что думаешь, я бы смотрел? Ну, если бы только застрелили сразу. Но я тоже не один был. У меня воины были - ребята такие, что там бы пол-Минска смели этих негодяев. Поэтому там не шутка была".

Лукашенко также сказал, что среди участников акций впереди было много "пацанья" и школьников, которые вообще не голосовали и не понимали, что происходило.

"В этом была и вся проблема. Ну как против этих пацанов воевать, которым дали на жвачку какую-то копейку?"…