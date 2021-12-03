Лукашенко: Правительство должно заниматься антисанкциями четко и по-военному

Лукашенко потребовал от чиновников выстоять в ситуации противостояния коллективному Западу, чего бы это ни стоило.

"А выстоим только тогда, когда будем едины и монолитны. Поэтому дисциплина, исполнительность должны стать во главу угла. Не должно быть долгих, длительных разговоров, уговоров. Решение принято - исполняйте. Когда идет такая бойня, совещания не собираются, чтобы посоветоваться, в каком направлении будем действовать. Иногда решения нужно принимать мгновенно", - завил Лукашенко.

Он отметил, что власти готовились к санкциям как минимум полгода, и в правительстве существует так называемый антикризисный штаб.

"Да и в целом правительство должно заниматься этими вопросами принципиально, без волокиты, четко, по-военному", - сказал Лукашенко.

"Поэтому еще раз повторяю: во главу угла надо поставить исполнительскую дисциплину. И мы элементарно выстоим и, главное, не допустим того, чтобы те проблемы, которые мы должны решать, были опущены и сброшены на наш народ, на людей. Люди хотят жить нормально, и мы должны в любой ситуации обеспечить эту нормальную жизнь", - утверждает он.