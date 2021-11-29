Глава МИД Украины назвал Беларусь "источником нестабильности" в регионе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Беларусь "источником нестабильности" в регионе и "угрозой" соседним странам.

"Мы видим, как Беларусь становится источником нестабильности и угрозы для соседей. Для нас это означает значительное растягивание ресурсов для защиты границы с Беларусью. Это отвлекает наши силу и внимание", - сказал он в интервью латышскому изданию Delfi, опубликованном в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

Кулеба добавил, что хотя мигранты пока не пытаются пересечь белорусско-украинскую границу, это заставляет Киев мобилизовать дополнительные ресурсы, военных и полицейских "из-за необходимости быть готовыми к большому числу потенциальных угроз одновременно". "Это может произойти, а может и не произойти. Но это реальность, к которой мы должны быть готовы", - добавил министр.

Кулеба также отметил, что не считает целесообразными прямые переговоры президента страны Владимира Зеленского с Александром Лукашенко.