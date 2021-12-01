Власти Чехии потребовали от главы АБФФ покинуть шенгенскую зону

Чешская полиция задержала председателя Белорусской федерации футбола Владимира Базанова и его супругу, после чего им было предписано покинуть Чехию и шенгенскую зону, сообщают СМИ.

В полиции заявили, что Базанов и его супруга нарушили требования, установленные Министерством здравоохранения в связи с условиями въезда в Чехию.

МИД Чехии заявил, что у Базанова не было въездной визы.

Базанов и его жена поехали в Чехию вместе с женской сборной Беларуси на квалификационный матч ЧМ-2023. Игра в итоге была отменен из-за положительных ПЦР-тестов у представительниц белорусской национальной команды.