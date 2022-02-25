МОК призвал международные федерации отменить спортивные мероприятия в России и Беларуси

Исполком МОК призывал все международные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Беларуси.

«Они должны принять во внимание нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов. Сам МОК не планирует никаких мероприятий в России или Беларуси», - говорится в заявлении МОК.

Кроме того, Исполком МОК призывает не вывешивать национальный флаг России или Беларуси и не исполнять гимн России или Беларуси на международных спортивных мероприятиях, которые еще не являются частью соответствующих санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.

Исполком МОК выражает глубокую обеспокоенность по поводу безопасности членов олимпийского сообщества в Украине и выражает полную солидарность. В нем отмечается, что специальная целевая группа МОК поддерживает контакт с Олимпийским сообществом в стране для координации гуманитарной помощи, где это возможно.

Исполком МОК просит целевую группу продолжать внимательно следить за ситуацией и информировать и обновлять Исполком МОК, в том числе в отношении возможных поправок к сегодняшней резолюции.