МОК допускает дальнейшие санкции против Беларуси из-за Тимановской

Глава Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не исключил применения дальнейших санкций в отношении Беларуси из-за скандала вокруг Кристины Тимановской.

"Дисциплинарное производство еще не окончено. Дисциплинарная комиссия выработает соответственные меры и наложит санкции", - заявил Бах в пятницу, 6 августа, передает DW.

В качестве временной меры МОК накануне принял решение отозвать аккредитацию у двух тренеров сборной Беларуси, связанных с делом Тимановской. Артуру Шимаку и Юрию Майсевичу было предписано немедленно покинуть Олимпийскую деревню.

Отвечая на вопрос о возможности Олимпийского комитета повлиять на режим Александра Лукашенко, Бах отметил, что "МОК не в состоянии изменить политическую систему в стране". Тем не менее, напомнил он, кое-что было сделано.

В декабре 2020 года МОК запретил всем членам исполкома Олимпийского комитета Беларуси, включая Александра Лукашенко, который почти 24 года возглавлял НОК и сменившего его на этом посту сына Виктора Лукашенко, участие в любых мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры. Из-за дела Тимановской международное сообщество спортсменов Global Athlete призвало МОК приостановить работу НОК Беларуси, позволив белорусским спортсменам соревноваться в нейтральном статусе.