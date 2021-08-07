Последнее обновление: 07.08.2021 14:33

США могут объявить о новых санкциях против режима Лукашенко на следующей неделе

Американские власти могут объявить о новом пакете санкций в отношение режима Лукашенко в начале следующей недели, сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники в Конгрессе США.

По его сведениям, новые ограничительные меры против властей Беларуси будут обнародованы в понедельник, 9 августа, ровно через год после сфальсифицированных президентских выборов в республике.

Минфин, Госдепартамент и Белый дом не ответили на просьбу подтвердить эту информацию и предоставить какие-либо подробности, передает ТАСС.

Источник, знакомый с деталями визита Тихановской в Вашингтон, на прошлой неделе сообщил агентству, что Соединенные Штаты продолжают работу над новыми санкциями в отношении Беларуси, однако не стал уточнять, идет ли речь о секторальных санкциях. "Тихановская просила о них, но США сами определят, какие санкции вводить", - добавил он.

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