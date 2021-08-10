Последнее обновление: 10.08.2021 18:15

МИД Украины вызвал на ковер белорусского дипломата из-за высказываний Лукашенко

Временный поверенный в делах Беларуси в Украине Кирилл Камышев был вызван во вторник в МИД Украины в связи с рядом заявлений Александра Лукашенко, ему выражен протест.

В частности, белорусский дипломат получил предостережение в связи с высказываниями о Крыме. "Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права", - говорится в комментарии, обнародованном пресс-службой МИД Украины, передает Интерфакс.

У белорусской стороны также было запрошено объяснение в связи с допуском на территорию Беларуси прокуроров из Луганска для допроса Романа Протасевича.

"В случае подтверждения это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался", - отметили в министерстве.

Кроме того, заявления Лукашенко о переправке оружия и подготовке на Украине боевиков для действий на территории Беларуси МИД Украины расценивает как "безответственные и далекие от реалий".

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