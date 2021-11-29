В мире число заражений коронавирусом превысило 261,76 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 261760996 (+362419 сутки) по данным Worldometer на 6:32 29 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5217086 (+3542) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 222 странах. На данный момент лечение проходит 20159495 (+101079) человек, из них 83880 (+670) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 236384415 (+357798) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 49099590 (+20835) случаями заражения, Индия – 34578749 (+6226), Бразилия – 22080906 (+4043), Великобритания – 10146915 (+37681) и Россия – 9570373 (+33548). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 38444, Великобритания – 37681, Россия – 33548, Франция – 31648, Нидерланды – 22133. Беларусь (1671) – на 35 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 799414, Бразилия – 614314, Индия – 468574, Мексика – 293859 и Россия – 272755. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1224, Украина – 400, Мексика – 245, Турция – 213, Вьетнам – 190. Беларусь – на 46 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 651839 случаев заражения коронавирусом и 5054 смерти.