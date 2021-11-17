Лукашенко требует от ЕС признания его президентом

Лукашенко в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель выдвинул два условия прекращения миграционного кризиса: отмена санкций и признание его президентом Беларуси.

Об этом во вторник сообщила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

«Он хочет, чтобы санкции были прекращены, чтобы его признали главой государства», - сказала Лиймец в интервью ETV «Aktuaalne kaamera», отвечая на вопрос, каковы требования Лукашенко по урегулированию миграционного кризиса.

Она отметила, что важно сохранить новое расширенное соглашение о санкциях, подготовленное министрами иностранных дел Евросоюза, и ввести новые санкции в отношении Беларуси.

«На наш взгляд, важно, чтобы Европейский Союз оставался единым и оказывал свое влияние на Беларусь посредством действий», - сказала Лиймец, добавив, что новые санкции должны быть введены как можно скорее.

Звонок Меркель Лукашенко в понедельник стал первым звонком западного лидера с момента фальсификации результатов президентских выборов в августе 2020 года. Лидеры ЕС не признают Лукашенко президентом Беларуси.