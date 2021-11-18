ЕК подтвердила консультации с властями Беларуси и ООН по репатриации мигрантов

Еврокомиссия (ЕК) проведет технические переговоры с властями Беларуси, ООН и Международной организацией по миграции по репатриации мигрантов из пограничной зоны.

Об этом написал в среду в Twitter представитель ЕК Эрик Мамер, передает ТАСС.

"ЕК проведет технические переговоры с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции и властями Беларуси по вопросам репатриации, - написал он. - Беларусь должна предоставить доступ для гуманитарной помощи и предоставить убежища для мигрантов".

Ранее о возможности таких консультаций заявлял глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и пресс-служба Еврокомиссии. ЕК также объявила в среду о выделении €700 тыс. гуманитарной помощи мигрантам в районе границы с Польшей, 200 тыс. из этих средств будут переданы белорусскому отделению Красного Креста.