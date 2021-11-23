Кремль проглотил "красочный" посыл Лукашенко о Путине с Навальным

Кремль поспешил поставить точку в едва начавшейся потенциально неуютной дискуссии о переговорах власти с позицией после того, как на озвученное Путиным мнение о ситуации в Беларуси Лукашенко огрызнулся «красочной» идеей о переговорах Путина с Навальным.

Выступая на коллегии МИД РФ Путин среди прочих стран и регионов упомянул ситуацию в Беларуси, отметив необходимость переговоров власти и оппозиции.

«Да, мы знаем и понимаем, что ситуация в Беларуси, она, хоть и успокоилась внутри страны, но, тем не менее, проблемы есть, мы прекрасно отдаём себе в этом отчёт и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией», - прочитал Путин.

Эта реплика всплыла во время интервью Лукашенко с журналистом BBC Стивом Розенбергом, на что Лукашенко отреагировал следующим образом: "Слушайте, Владимир Путин не знаю кому, вам советовал, еще кому-то советовал. Мне он ничего не советовал. Я с ним разговаривал сейчас больше часа, и никаких советов с его стороны ни по одному из вопросов я не услышал. Я могу параллель провести — вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры".

"По всей видимости, Александр Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской. Именно так, наверное, это нужно трактовать", - предположил сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"В остальном [Лукашенко] сам решает, с кем ему вести диалог и для чего", - добавил он.

С «категорической невозможностью» от Пескова можно согласиться в определенной степени, а вот тем для разговора Лукашенко с госпожой Тихановской больше чем достаточно. Впрочем, как и у Путина с Навальным… Но суть высказывания Лукашенко сводится к банальному: «ВВ, не мешайте править».