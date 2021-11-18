Путин призвал к диалогу властей Беларуси с оппозицией

Ситуация внутри Беларуси, обострившаяся после прошлогодних президентских выборов успокоилась, однако проблемы сохраняются, и Москва призывает к диалогу властей этой страны и оппозиции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Да, мы знаем, что ситуация в Беларуси, хоть и успокоилась внутри страны, но, тем не менее, проблемы есть, и мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией", - сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии МИД, передает Интерфакс.

При этом Путин подчеркнул, что "со своей стороны Россия, безусловно, продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов с Беларусью".

"Будем реализовывать все 28 принятых недавно отраслевых союзных программ по формированию общего экономического пространства, переходить к проведению согласованной макроэкономической, налоговой, банковско-кредитной политики", - сказал Путин.