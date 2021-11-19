Путин и Лукашенко обсудили польских пограничников

Путин и Лукашенко в телефонном разговоре озабоченно обсудили неприемлемые действия польских пограничников в отношении мигрантов, плюс попутно Лукашенко доложил о втором разговоре с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с … Александром Лукашенко. Продолжено обсуждение миграционной ситуации на границах Беларуси со странами Евросоюза. Выражена серьезная озабоченность в связи с неприемлемыми, жестокими действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В свою очередь, Лукашенко сообщил о проведенной 17 ноября очередной беседе по телефону с Ангелой Меркель и информировал о шагах Минска по деэскалации кризиса и оказанию гуманитарной помощи мигрантам.

"Путин и Лукашенко отметили важность налаживания взаимодействия Минска с Евросоюзом для урегулирования проблемы", - сказано в сообщении.

Границей и мигрантами разговор не ограничился: «…затронули аспекты российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической сфере».