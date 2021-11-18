ФРГ ответила отказом на предложение Лукашенко принять мигрантов

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель не согласилась с предложением Лукашенко принять нелегальных мигрантов, находящихся на границе с Польшей, в Германии.

"Германия не согласилась с этим [предложением]", - цитирует ТАСС слова источника в кабмине ФРГ.

Сегодня пресс-секретарь президента РБ Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев, находящихся на белорусско-польской границе.

"Европейский союз создает гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным 5 тыс. вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию", - утверждает Эйсмонт.

"Речь идет о европейской проблеме, при решении которой Германия не действует в одиночку", - сказал собеседник агентства.