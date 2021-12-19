РБК: Белорусские пограничники помогают мигрантам одолеть границу с ЕС

Белорусские пограничники помогают мигрантам из Ирака и Сирии преодолеть границу и попасть в Польшу, откуда мигрантов в ФРГ перевозят специально нанятые люди, стоимость услуг которых в ходит в цену «миграционного» тура.

Об этом пишет РБК со ссылкой на мигрантов, еще более месяц назад рассказавших изданию о причинах миграции и стоимости тура (2,4-5,0 тыс. долларов), которым все-таки удалось добраться до ФРГ.

Собеседников РБК доставили на границу Беларуси с Польшей на такси, «как ранее и обещали в турфирме». Сказать, какой именно участок границы это был, не смогли. Единственное, что они знают, — это не то место, где располагался стихийный лагерь мигрантов.

Помимо них к границе съехались около 60-70 человек, которых они раньше не видели. Когда все были в сборе, белорусские пограничники пропустили их на нейтральную полосу. Там они провели три дня, прячась в лесу, после чего смогли попасть на нейтральную полосу уже с польской стороны. Дальше были шесть дней с ночевками в лесу без еды, во время которых они искали способ пробраться в страну. В последний день всю группу «накрыли» польские пограничники.

«Мы все бросились врассыпную, большинство поймали. Мне и еще девяти людям удалось сбежать и попасть в Польшу. Что с другими? Их депортировали обратно в Беларусь, где они сейчас — не знаю, у нас с ними нет контакта», — рассказал один из собеседников.

Сразу попасть в Германию у них не вышло, пришлось еще три дня провести в Польше. Все это время они ждали машину, которая отвезет их к конечному пункту назначения.

«Водителем был поляк, местный. Его услуги, как и услуги всех, кто помогал нам в Белоруссии, мы оплатили еще в Ираке до вылета из страны. Так что все было согласно договоренности», — утверждает собеседник издания, который в настоящее время живет в миграционном центре в Дрездене.