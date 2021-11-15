Последнее обновление: 15.11.2021 21:31

Лукашенко и Меркель поговорили по телефону

Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Разговор длился около 50 минут. Был обсужден ряд проблем, и прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.

«Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе. И еще один важнейший аспект, который Лукашенко и Меркель обсудили детально, - гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи", - отметили в пресс-службе.

Договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.

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