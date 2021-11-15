Последнее обновление: 15.11.2021 08:54

Боррель указал Макею на недопустимость использования мигрантов в качестве оружия

Белорусским властям следует покончить с миграционным кризисом на границе с ЕС и прекратить использование людей в качестве оружия.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе состоявшегося 14 ноября телефонного разговора в главой МИД РБ Владимиром Макеем.

«Поговорил с министром Макеем об опасной гуманитарной ситуации на границе с ЕС. Жизни людей должны быть защищены, а гуманитарным организациям разрешен доступ к ним. Текущая ситуация неприемлема и должна прекратиться. Нельзя использовать людей как оружие», - написал Боррель в Twitter.

МИД РБ утверждает, что режим начал предпринимать действия по сокращению миграционного потока.

"Владимир Макей довел до собеседника информацию о предпринятых Беларусью шагах по сокращению потока мигрантов из стран Азии, Африки и Ближнего Востока… Подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса", - говорится в сообщении МИД РБ.

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