Последнее обновление: 17.11.2021 11:41

Более 300 граждан Ирака хотят вернуться домой из гетто на белорусско-польской границе

Более 300 иракских граждан, находящихся у белорусско-польской границы, изъявили желание вернуться на родину в самое ближайшее время.

Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф, передает ТАСС.

"Мы зарегистрировали более 300 обращений иракцев, оказавшихся в районе между Польшей и Беларусью, с просьбой о возвращении на родину", - привело слова ас-Саххафа в среду иракское информационное агентство IRNA.

Он уточнил, что "240 человек обратились за регистрацией, 65 иракцев попросили оформить им документы на въезд в Ирак".

Ас-Саххаф также сообщил, что "представители иракского МИД на постоянной основе работают в Беларуси". Он добавил, что "иракское правительство гарантирует безопасность всем мигрантам, добровольно вернувшимся на родину".

Во вторник телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в посольстве Ирака в Москве информировал, что около 200 иракских беженцев вылетят в четверг из Минска в Багдад.

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