Ирак запускает эвакуационные авиарейсы из Беларуси

Ирак в очередной раз запускает эвакуационные рейсы из Беларуси с целью возврата своих граждан, которые на фоне наступающей в Беларуси зимы так и не смогли пересечь границу с ЕС.

«Начались первые эвакуационные рейсы Минск-Багдад для некоторых мигрантов», - сообщил в Twitter министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Многие иракцы хотят вернуться домой из Беларуси. Причиной послужили неоднократные безуспешные попытки пересечения польской границы и логистические проблемы с размещением мигрантов в Беларуси. Еще одна важная причина - понижение температуры в стране», - отмечает Жарин.

Недавно, власти ФРГ заявили, что договорилась с Ираком о прекращении полетов мигрантов из Ирака в Беларусь.