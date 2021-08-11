Iraqi Airways эвакуировали 240 человек из Беларуси

Авиакомпания Iraqi Airways сообщила об эвакуации из Беларуси около 240 «застрявших там» граждан Ирака.

Как сообщила компания, самолет с указанным числом несостоявшихся мигрантов вернулся поздно вечером в Багдад. Этим же рейсом в Ирак было доставлено тело забитого насмерть на границе Беларуси и Литвы Джафара Аль-Хариса.

Компания отмечает, что произвела эвакуацию граждан за свой счет.

В сообщении также отмечается, что Министерство транспорта Ирака и руководство Iraqi Airways совместно с дипкорпусом в Минске прилагают «исключительные усилия» «для обеспечения всех необходимых условий для успешного завершения операций по эвакуации и возвращения иракских граждан на родину».

Ранее, Ирак заявил, что приостанавливает авиарейсы в Беларусь на неограниченный срок.