МИД ФРГ допускает "заморозку" счетов компаний, содействующих миграции через Беларусь

МИД ФРГ не исключает возможности замораживания счетов компаний, которые содействуют перевозке нелегальных мигрантов в Беларусь, откуда те потом направляются в Евросоюз.

Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер, передает ТАСС.

"Мы выступаем в ЕС за то, чтобы компаниям, которые в этом участвуют, пригрозили санкциями. Если вы знакомы с системой санкций, то вы знаете, что такие компании и лица попадают в санкционный список, то, например, им грозит запрет на въезд в ЕС и оказание экономических услуг, на практике это может означать, что им придется столкнуться, например, с замораживанием счетов", - сказал Бургер.

Представитель МИД отметил, что первым шагом являются переговоры с компаниями. "Можно констатировать, что в последние недели стало больше прямых рейсов в Минск, например, из Дамаска, Бейрута, из Омана, осуществляются рейсы через Турцию, ОАЭ", - утверждал Бургер.

Федеральная полиция Германии ранее сообщила, что на польской границе наблюдается значительное увеличение числа нелегальных мигрантов, которые проникают в ЕС через Беларусь. С начала августа свыше 4,3 тыс. нелегальных мигрантов, в основном из Ирака, Сирии и Ирана, прибыли через территорию Беларуси и Польши.