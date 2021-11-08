В мире число заражений коронавирусом превысило 250,65 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 250652853 (+353603 сутки) по данным Worldometer на 11:03 8 ноября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 5065571 (+4809) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18689171 (+26052) человек, из них 75929 (+2955) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 226898111 (+323742) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 47336577 (+23165) случаями заражения, Индия – 34366614 (+11648), Бразилия – 21880439 (+6115), Великобритания – 9301909 (+30305) и Россия – 8795095 (+39165). Беларусь – на 52 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Россия – 39165, Великобритания – 30305, Турция – 25304, США – 23165, Германия – 20701. Беларусь (1912) – на 37 (+2) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 775218, Бразилия – 609484, Индия – 461043, Мексика – 289674 и Россия – 246814. Беларусь – на 79 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 1179, Украина – 449, Румыния – 263, Мексика – 261, Индия – 256. Беларусь – на 44 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 613927 случаев заражения коронавирусом и 4745 смертей.