Бабарико не верит в перемены при Лукашенко и допускает румынский сценарий

В Беларуси возможен сценарий смены власти, аналогичный событиям в Румынии в 1989 году, но от этого никто, в том числе Россия, не выиграет, заявил Виктор Бабарико, находящийся под следствием экс-глава правления Белгазпромбанка и фаворит президентских выборов в Беларуси.

В 1989 году в ходе антикоммунистического восстания президент Николае Чаушеску с женой Еленой попытался бежать из страны, но был схвачен, осужден специальным военным трибуналом и расстрелян.

«Россия иногда исходит из философии, что если уже навыдавали денег, то отказываться от поддержки — это потерять. Но это принцип сумасшедшего дома, чем дольше ты выдаешь, тем еще более жалко потерять, от этого нужно отходить», - сказал Бабарико в интервью РБК.

Потому что «после всех событий, в том числе с посадкой самолета, сказать уверенно, что ситуация управляется достаточно, тоже сложно», — говорит Бабарико.

При этом к 2024 году, отмечает Бабарико, у России может получиться «поглотить» Беларусь. К этому году президентских выборов в РФ Москва должна будет определиться, что делать с Беларусью дальше.

«Либо мы видим управляемую историю, которая удовлетворяет Россию с точки зрения контроля и предсказуемости, либо мы видим серьезное углубление интеграции». На последний вариант работает растущий в Беларуси госдолг и то, что Россия фактически единственный кредитор страны. Финалом «поглощения Белоруссии» он считает возможное введение единой валюты с единым эмиссионным центром в Москве.

Бабарико не считает, что Лукашенко пойдет на проведение референдума об изменении Конституции — предложенный властями вариант выхода из кризиса. В стране продолжает работать комиссия по выработке предложений по изменению Конституции, референдум по принятию которых президент Лукашенко обещал провести в 2022 году.

«Они поняли одну вещь — нынешних белорусов на избирательные участки привести они никогда не захотят ни при каких обстоятельствах, вне зависимости от повода. Легально собрать белорусов и дать им высказаться — для властей это приговор. Поэтому они отменили местные выборы, поэтому большой веры в то, что до 2025-го будут какие-либо выборы или референдумы, у меня нет. Опыт августа 2020-го оказался для властей большим и болезненным, любой первый после этого приход к избирательному участку будет для них необратимым», — считает он.

Местные выборы в Белоруссии должны были пройти до 16 января 2022 года. Однако в мае обе палаты парламента страны приняли обращение к президенту с предложением перенести выборы на 2023 год. Для этого до 16 октября будет принят специальный Конституционный закон о введении в Беларуси единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней.

Так как белорусская власть «категорически не видит возможности» разговаривать со своими противниками, переговоры возможны только при давлении со стороны внешних сил, также отмечает Бабарико. Вероятность позитивного результата будет значительно выше, «если к этому переговорному процессу будут побуждать не со стороны Запада, но и внешние спонсоры режима», то есть Россия, которая своей финансовой помощью сдерживает экономический кризис в Беларуси, считает он. Бабарико также называет «ложным предположением», что только действующий режим в Беларуси обеспечивает эффективное и стабильное взаимодействие Москвы и Минска.

Если же ситуация не разрешится своевременно, «есть вероятность проспать ситуацию», отмечает он. «События с мая по август 2020-го развивались так стремительно, что никто не успел среагировать. И не дай бог, если реализуется сценарий Румынии, от этого никто не выиграет. Хоть сейчас кажется, что в Беларуси этого не может быть, но вероятность на самом деле существует», — говорит он.

Когда Бабарико был задержан, занимавший пост председателя Комитета госконтроля Иван Тертель (сейчас возглавляет КГБ) заявил, что за деятельностью банкира стоят «кукловоды» — «большие начальники» в российском «Газпроме», «а может быть, и выше», которые опасаются, что раскроется их причастность к незаконной деятельности. 17 февраля 2021 года над Бабарико и другими фигурантами дела Белгазпромбанка начался суд, 21 июня начнутся прения.