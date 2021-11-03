Последнее обновление: 03.11.2021 18:05

Власти Беларуси определились с производителем отечественной вакцины

Белорусская вакцина против коронавируса будет производиться на ОАО ”БелВитунифарм“, сообщила пресс-служба президента со ссылкой на подписанный указ о реализации этого инвестпроекта.

Документ предусматривает строительство в деревне Должа Витебской области завода по производству вакцин (с реконструкцией имеющегося производства).

«Производственная база БелВитунифарма определена правительством как наиболее перспективная площадка для опытно-промышленного производства вакцины, исходя из степени готовности инфраструктуры, наличия подготовленных специалистов, а также возможности последующего развития биотехнологического кластера», - говорится в официальном комментарии к указу.

Предусматривается освобождение технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых на территорию страны для реализации инвестиционного проекта, от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость.

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