Последнее обновление: 11.11.2021 13:10

В Беларусь прибыли 1,5 млн. доз китайской вакцины

Военно-транспортный самолет Ил-76МД доставил в Беларусь 1,5 млн. доз вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, 1 млн. доз Беларусь закупила у Китая, еще 500 тыс. доз вместе с 500 тыс. шприцев Китай предоставил в качестве иностранной безвозмездной помощи.

Вакцина против коронавируса уже находится на складах РУП "Белфармация" и РУП «Белтаможсервис».

«Планируется, что вакцина поступит в регионы и Минск после того, как пройдет контроль качества Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии, а шприцы - получат регистрацию Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении», - сказано в сообщении.

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