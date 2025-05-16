Правительство Латвии поднимет оборонные расходы до 5% ВВП без повышения налогов

Латвия с 2026 года увеличит расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта, при этом правительство обещает, что средства для этого будут найдены не за счет повышения налогов.

Поскольку обещания правительства не повышать налоги звучат незадолго до муниципальных выборов в Латвии, следует учитывать, что после выборов эта позиция может измениться.

В качестве одного из источников покрытия быстро растущих оборонных расходов рассматривается частичная приватизация госкомпаний, от продажи которых государство до сих пор отказывалось. Речь идет о продаже на бирже долей участия в таких предприятиях в размере до 10%.

Вторая идея - задействовать в оборонных проектах модель государственно-частного партнерства, успешно примененную в Латвии при строительстве объездной дороги в Кекава.

Кроме того, €450 млн рассчитывают изыскать в ближайшие годы за счет сокращений в публичном секторе, упрощения бюрократических процедур и более широкого внедрения электронных технологий.

Накануне Латвия также разместила пятилетние гособлигации на миллиард евро.

По словам министра обороны Латвии Андриса Спрудза, правительство намерено не допустить, чтобы госдолг превысил 55% ВВП. Он добавил, что в конце лета в Латвии будет также учрежден фонд обороны и безопасности.