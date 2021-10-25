Минздрав мечтает о 60% уровне вакцинации в Беларуси

Примерно 2,7 млн. человек в Беларуси прошли полный курс вакцинации, что составляет чуть менее 30% населения страны, в то время как Минздрав РБ ставит задачу вдвое увеличить этот показатель.

«У нас есть регионы, которые уже приближаются к 35% вакцинации населения. Мы себе ставим промежуточную планку в 40%, как изначально рекомендовала ВОЗ, но считаем, что должно быть вакцинировано не менее 60% населения. Мы идем к этому", - заявила в эфире белорусского ТВ первый замминистра здравоохранения Елена Богдан.

Она сообщила о том, что уже началась ревакцинация, а также подтвердила тяжесть текущей волны коронавируса.

"Эта волна сложная для стационарного сектора и по тяжести течения заболевания, и по нуждаемости пациентов в кислороде. По сравнению с предыдущими волнами мы увеличили количество кислородных точек в четыре раза", - признала Богдан.