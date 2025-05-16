В ООН ожидают роста мирового ВВП в 2025 году на уровне 2,4%

В Организации Объединенных Наций (ООН) ожидают роста мирового ВВП в этом году на уровне 2,4%, что на полпроцента ниже, чем в прошлом году. Об этом сообщил директор отдела экономического анализа и политики Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Шантану Мукерджи.

Причинами этого он, представляя обновленный отчет "Мировая экономическая ситуация и перспективы", назвал ухудшение оценок глобальной торговли и финансовую нестабильность.

Прогноз роста для США снижен с 2,7% до 1,8%, а для Китая - с 4,6% до 4%. Значительное замедление экономического роста фиксируется в России. В этом году ее ВВП увеличится лишь на 1,5% из-за нехватки рабочей силы, жесткой денежно-кредитной политики и санкционной нагрузки, передает Укринформ.

Обострение торговых споров, в частности из-за новых тарифов, вызывает рост цен и повышает риски инфляции, особенно для экономик, зависимых от экспорта, говорится в отчете.

В то же время рост государственного долга и изменчивость финансовых рынков затрудняют макроэкономическое управление, уменьшая возможности правительств реагировать на экономические проблемы.

Отмечается, что перспективы экономики стран так называемого СНГ зависят от ряда ключевых факторов, в частности российской войны против Украины, санкций против РФ, цен на энергоносители, экономической ситуации в Китае.

Украина, по оценке ООН, и в дальнейшем зависит от "ситуации с безопасностью", функционирования Черноморского коридора и международной финансовой помощи. Стоимость послевоенного восстановления украинской экономики сейчас оценивается в $524 млрд.