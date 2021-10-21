Минздрав Беларуси разрешил ревакцинацию по истечении 6 месяцев

Минздрав Беларуси сократил срок ожидания ревакцинации с 1 года до 6 месяцев, сообщила сегодня первый замминистра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан.

«Вчера министр подписал приказ об изменении подходов к ревакцинации. Мы будем её делать через 6 месяцев - год после полного курса вакцинации. Все будет зависеть от состояния здоровья пациента, наличия или отсутствия хронических заболеваний», - сообщила Елена Богдан.

Она также призвала население к вакцинации.

«… какие бы мнения сегодня не были, специалисты понимают, что единственная возможность остановить эпидемию, тяжелое течение заболевания, наполняемость реанимационных коек - это только вакцинация», - подчеркнула Богдан.

По ее словам, "темпы вакцинации возрастают и это радует».

«У нас есть регионы, которые приближаются к 35 процентам привитого населения - мы считаем от общего населения, не вычленяя детей. У нас есть и поликлиники в Минске и регионах, которые привили уже более 50 процентов населения старших возрастов и имеющих хронические заболевания. Это сегодня наша главная задача», - констатировала Богдан.

Он также сообщила, что в Беларуси по состоянию на утро 21 октября привились «71 беременная и 6 кормящих мам».