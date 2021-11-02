Компания Google заблокировал аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета РБ, сообщила пресс-служба СК.

"Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен", - говорится в сообщении со ссылкой на уведомлении Google.

"YouTube-канал ведомства с более чем 23 тыс. подписчиков содержал видеоинформацию с официальными заявлениями представителей комитета, видеосюжеты по резонансным уголовным делам, материалы проекта "Тайны следствия", видеоматериалы по таким социально значимым темам, как борьба с наркотрафиком, международная киберпреступность, изготовление и распространение детской порнографии, противодействие насилию, в том числе внутрисемейному, и многое другое. На канале находились сотни видеоматериалов, некоторые имели более миллиона просмотров. Часть касалась в том числе международного взаимодействия с ФБР США, международной компанией VISA по вопросам хищения с банковских карт граждан", - заявила официальный представитель СК Юлия Гончарова:

В СК заверили, что «аудитория, в том числе СМИ, будет своевременно получать информацию о деятельности ведомства, а в работе будут использоваться иные ресурсы и сервисы потокового видео».