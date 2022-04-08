ЕС согласовал пятый пакет санкций против России и Беларуси

Постпреды стран ЕС согласовали пятый пакет санкций против России, он включает в себя полное эмбарго на импорт российского угля, сообщает французское представительство в Совете Евросоюза.

По данным телеканала BFMTV, импорт российского угля составляет 45% от общего объема импорта угля в ЕС. Импорт российского газа, нефти и ядерного топлива пятый пакет санкций Евросоюза не затронул, передает РБК.

Помимо этого, новый санкционный пакет включает в себя:

санкции против олигархов, журналистов, сотрудников органов безопасности и военных, а также ряда организаций промышленного и технологического сектора;

замораживание активов нескольких российских банков;

эмбарго на поставки оружия в Россию;

запрет на импорт из России сырья и важнейших материалов на сумму €5,5 млрд;

запрет для судов под российским флагом входить в порты ЕС.

Также ограничения затронут российских и белорусских автоперевозчиков.