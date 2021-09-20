Новый пакет санкций может затронуть 5 госбанков, деревообработку и Белтелеком

На международных консультациях по белорусскому вопросу сейчас озвучиваются новые драконовские санкции из-за отказа Лукашенко вести переговоры с общественностью, продолжения пыток и репрессий, а также организации миграционного кризиса на границе с ЕС.

Как сообщает «Наша Нива» со ссылкой на собственные источники, звучат названия таких банков как Беларусбанк, Дабрабыт, Белинвестбанк, Белагропромбанк и Банк развития.

«Также слышны слова «деревообработка» и «Белтелеком», - пишет издание.

Новый пакет вряд ли появится раньше конца октября из-за синхронизации американских и европейских санкций против Беларуси, говорят источники.

Действующие в данный момент санкции ЕС в отношении Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка не запрещают сотрудничество, а лишь ограничивают доступ к европейскому рынку капитала для финансирования государственных проектов. Новый пакет может обернуться полным запретом на сотрудничество, предполагает издание.