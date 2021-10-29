Последнее обновление: 29.10.2021 17:31

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 596191 человека

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 29 октября 2021 года выросло до 596191 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 4596 человек.

Выздоровели и выписаны 569188 (+2130) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4596 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1988 человек (4,94% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9556037 (+40232) тестов на коронавирус.

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