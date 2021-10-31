Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 600168 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 31 октября 2021 года выросло до 600168 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 4631 человека.

Выздоровели и выписаны 573994 (+2648) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4631 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1985 человек (5,26% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9631444 (+37713) теста на коронавирус.