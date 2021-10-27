Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 592224 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 27 октября 2021 года выросло до 592224 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 4563 человек.

Выздоровели и выписаны 564660 (+2569) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4563 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1998 человек (3,33% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9475396 (+59920) тестов на коронавирус.