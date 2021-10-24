Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 586234 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 24 октября 2021 года выросло до 586234 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 4515 человек.

Выздоровели и выписаны 558850 (+2354) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4515 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 2044 человека (4,84% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9377452 (+42213) тестов на коронавирус.