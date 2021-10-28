Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 594203 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 28 октября 2021 года выросло до 594203 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 4580 человек.

Выздоровели и выписаны 567058 (+1748) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4580 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1979 человек (4,9% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9515805 (+40409) тестов на коронавирус.

Более 2823000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2148000 прошли полный курс вакцинации.