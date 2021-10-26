Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 590226 человек

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 октября 2021 года выросло до 590226 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 16 до 4546 человек.

Выздоровели и выписаны 562091 (+1748) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4546 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1995 человек (16,27% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9415476 (+12263) тестов на коронавирус.