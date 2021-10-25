Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 588231 человека

Согласно официальным данным Минздрава РБ, число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 25 октября 2021 года выросло до 588231 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 4530 человек.

Выздоровели и выписаны 560343 (+1493) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4530 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1997 человек (7,75% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 9403213 (+25761) тестов на коронавирус.